02 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Посол Израиля на Украине: Бандера и Шухевич были военными преступниками

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский осудил политику киевского режима по героизации приспешников нацизма. Там решили учредить орден Степана Бандеры.
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По словам Бродского, Израиль никогда не смирится с героизацией Бандеры и Шухевича.

"Они участвовали, пусть косвенно и не напрямую, в окончательном решении еврейского вопроса... Для нас важно, что эти люди хотели видеть Украину без евреев. Для нас все они военные преступники. Израиль никогда не согласится с их героизацией, потому что они поддерживали нацизм. Для этого не требуется каких-либо доказательств – это исторический факт. Вряд ли кто-то из историков будет спорить с тем, что эти люди поддерживали нацизм, гитлеровскую Германию, выступали на ее стороне. Возможно, они преследовали свои интересы. Но поддержка нацизма всегда шла в комплекте с окончательным решением еврейского вопроса. Потому что одна из идей была – уничтожение евреев", – рассказал посол Израиля.

Впрочем, те же исторические факты свидетельствуют о том, что украинские нацисты участвовали в "окончательном решении еврейского вопроса" именно напрямую.

"Евреи проснулись или что случилось? Молчали восемь лет, и тут - на тебе, нацизмом от Зеленского запахло!" - пишет бывший депутат Рады Илья Кива.

Израиль и ранее не раз говорил о своем отношении к украинским нацистам, но тем все и ограничивалось. И сейчас, судя по словам Бродского, никаких требований к Киеву тоже не выдвигается.

Теги: Израиль, Украина, Бандера,


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