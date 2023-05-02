Посол Израиля на Украине: Бандера и Шухевич были военными преступниками

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский осудил политику киевского режима по героизации приспешников нацизма. Там решили учредить орден Степана Бандеры.

По словам Бродского, Израиль никогда не смирится с героизацией Бандеры и Шухевича.

"Они участвовали, пусть косвенно и не напрямую, в окончательном решении еврейского вопроса... Для нас важно, что эти люди хотели видеть Украину без евреев. Для нас все они военные преступники. Израиль никогда не согласится с их героизацией, потому что они поддерживали нацизм. Для этого не требуется каких-либо доказательств – это исторический факт. Вряд ли кто-то из историков будет спорить с тем, что эти люди поддерживали нацизм, гитлеровскую Германию, выступали на ее стороне. Возможно, они преследовали свои интересы. Но поддержка нацизма всегда шла в комплекте с окончательным решением еврейского вопроса. Потому что одна из идей была – уничтожение евреев", – рассказал посол Израиля.

Впрочем, те же исторические факты свидетельствуют о том, что украинские нацисты участвовали в "окончательном решении еврейского вопроса" именно напрямую.

"Евреи проснулись или что случилось? Молчали восемь лет, и тут - на тебе, нацизмом от Зеленского запахло!" - пишет бывший депутат Рады Илья Кива.

Израиль и ранее не раз говорил о своем отношении к украинским нацистам, но тем все и ограничивалось. И сейчас, судя по словам Бродского, никаких требований к Киеву тоже не выдвигается.