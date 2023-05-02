Баскетболист ЦСКА Швед пострадал в результате нападения у московского ресторана

Защитник московского ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве.

Как сообщает пресс-служба клуба, Швед пострадал от "хулиганского нападения" 1 мая на выходе из одного из московских ресторанов.

Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды. Игрок обратился в полицию.

По информации телеграм-канала Baza, Шведа якобы избили посетители ресторана, в котором он отдыхал с женой и друзьями, нападавшими были уроженцы Кавказа.