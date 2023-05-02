Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении худрука Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Документ опубликован на портале правовой информации. Награда вручена за большой вклад в развитие отечественных культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Отметим, сегодня, 2 мая, Гергиеву исполнилось 70 лет. По данным театра, маэстро встречает этот день, руководя большим туром Московского Пасхального фестиваля: 1 мая он выступал в Смоленске, а уже 3-го его ждут концерты в Вологде и Череповце. Сегодня Гергиев ненадолго вернется в Петербург, чтобы отметить еще один важный праздник – десятилетие новой сцены Мариинского театра, который Гергиев возглавил в 1996 г.