Не стало российского модельера Валентина Юдашкина

В Москве скончался знаменитый советский и российский модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Несколько последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Юдашкин - народный художник России, заслуженный деятель искусств России, академик Российской академии художеств. Дизайнер стал одним из немногих россиян, чьи творения получили признание в Париже – впервые коллекция Юдашкина была представлена во Франции в 1991 году.

Модельер создавал форму для олимпийской сборной России на Играх в Лиллехаммере и Атланте, в конце нулевых участвовал в разработке формы для российской армии, но в итоге открестился от получивших распространение образцов, заявив, что они были изменены без его ведома.

Несколькими днями ранее, 30 апреля, на 86-м году жизни скончался дизайнер Вячеслав Зайцев.