Более 600 волонтёров оказывают помощь жителям Астраханской области в голосовании по «ФКГС»

В рамках голосования за общественные территории, которые благоустроят в 2024 году, в Астраханской области создано 13 волонтёрских штабов.

Ежедневно с 15 апреля добровольцы рассказывают астраханцам о проекте и помогают проголосовать через специальное приложение. До старта голосования все волонтёры прошли обучение, ообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

И.О. директора ГКУ АО «Ресурсный центр волонтёров» Гульбина Байзулина отметила, что волонтёров ФКГС можно найти на площадках образовательных организаций, учреждений здравоохранения и в других общественных местах.

Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Сделать свой выбор можно до 31 мая 2023 года на портале 30.gorodsreda.ru. Люди сами решают, какие пространства станут комфортнее для отдыха, прогулок и развлечений. На данный момент в Астраханской области проголосовали более 63 тысяч человек.