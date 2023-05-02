Fox News: В США новый тренд - на трансинвалидность

Американцы все чаще идентифицируют себя как инвалидов. Это новый тренд в обществе, пишет Fox News.

Отмечается, что это позволяет "трансинвалидам" требовать особого к себе отношения. Термин "трансинвалидность" намерен использовать огромную силу гендерной идеологии, чтобы "лечить" физически здоровых людей, которые требуют отрезать себе конечности, лишить зрения или повредить спинной мозг.

В статье приводятся случаи намеренного самокалечения. Врачи говорят о сумасшествии таких людей.