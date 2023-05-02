02 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральском поселке Сосьва, пострадавшем от пожара, появились новые очаги тления

В пострадавшем от сильного пожара уральском поселке Сосьва произошло новое ЧП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в нескольких районах Сосьвы. Прибывшие огнеборцы установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила.

"Открытого горения не наблюдается. На ликвидации очагов в районе "Биржи №4" работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники. В районе "Новой биржи" в проливке очагов задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники", - уточнили в МЧС.

Кадры ликвидации очагов тления в п.Сосьва(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Для бесперебойной подачи воды к очагам тления на место следует опорный пункт для тушения крупных пожаров. Как подчеркнули в ведомстве, угрозы для населения нет.

Напомним, на прошлой неделе по уголовному делу о сильном возгорании в поселке Сосьва были задержаны два человека. Им предъявили обвинение и отправили под арест.

Теги: Сосьва, пожар, очаги, МЧС


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