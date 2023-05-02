В уральском поселке Сосьва, пострадавшем от пожара, появились новые очаги тления

В пострадавшем от сильного пожара уральском поселке Сосьва произошло новое ЧП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в нескольких районах Сосьвы. Прибывшие огнеборцы установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила.

"Открытого горения не наблюдается. На ликвидации очагов в районе "Биржи №4" работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники. В районе "Новой биржи" в проливке очагов задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники", - уточнили в МЧС.

Для бесперебойной подачи воды к очагам тления на место следует опорный пункт для тушения крупных пожаров. Как подчеркнули в ведомстве, угрозы для населения нет.

Напомним, на прошлой неделе по уголовному делу о сильном возгорании в поселке Сосьва были задержаны два человека. Им предъявили обвинение и отправили под арест.