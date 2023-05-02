В Челябинске арестовали местного жителя, зарезавшего подростка

В Челябинске 21-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку, повлекшем по неосторожности его смерть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что ночью 30 апреля в Металлургическом районе у обвиняемого с 17-летним подростком произошел битовый конфликт. Он ударил парня ножом. Через некоторое время подросток умер в больнице от полученных травм.

Обвиняемый заключен под стражу.