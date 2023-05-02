02 Мая 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: function.mil.ru

Украинская армия за апрель потеряла 15 тысяч человек, - Шойгу

Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, российские военные уничтожили за этот период восемь самолетов, 277 БПЛА, 430 танков и других бронированных машин украинских войск.

Кроме того, ВС России продолжают ликвидировать вооружение, поставляемое Западом, добавил министр.

Шойгу отметил, что система взаимодействия ведомств для оперативного решения вопросов по производству и поставкам вооружений заработала эффективно, а Вооруженные силы РФ уже получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику.

По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз, заявил глава Минобороны.

В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота, отметил он.

Также Шойгу сообщил о том, что в 1,5 раза снижено количество военной техники, подлежащей ремонту. На каждые две единицы вышедшей из строя военной техники приходятся три отремонтированных.

Теги: шойгу, всу, украина


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