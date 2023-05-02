02 Мая 2023
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Общество В России
Фото:instagram.com/samoylovaoxana

Силовики проверяют бизнес блогера Оксаны Самойловой

Силовики заинтересовались блогером-инфлюенсером Оксаной Самойловой, женой рэпера Джигана. Мать четверых детей популярна в заблокированной в России соцсети Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ), торгует косметикой и проводит розыгрыши ценных призов.  

По данным Telegram-каналов, бизнес Самойловой проверяют на наличие схем по дроблению и уходу от налогов. ФНС уже приостановила операции по нескольким счетам компаний, принадлежащих блогерше.

Известно, что у Самойловой несколько бизнесом: клиника косметологии, агентство по подбору нянь, косметический бренд.

Теги: оксана самойлова, бизнес, блогер, проверка


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