Силовики проверяют бизнес блогера Оксаны Самойловой

Силовики заинтересовались блогером-инфлюенсером Оксаной Самойловой, женой рэпера Джигана. Мать четверых детей популярна в заблокированной в России соцсети Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ), торгует косметикой и проводит розыгрыши ценных призов.

По данным Telegram-каналов, бизнес Самойловой проверяют на наличие схем по дроблению и уходу от налогов. ФНС уже приостановила операции по нескольким счетам компаний, принадлежащих блогерше.

Известно, что у Самойловой несколько бизнесом: клиника косметологии, агентство по подбору нянь, косметический бренд.