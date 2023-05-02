02 Мая 2023
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Политика Сибирский ФО В России Новосибирская область
Фото: me-forum.ru

Миронов заявил о разрушении партийно-политической системы России

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что отказ от прямых выборов мэров разрушает партийно-политическую систему России. Так он прокомментировал новость о том, что в Новосибирске отменили прямые выборы мэра.

На прошлой неделе Совет депутатов Новосибирска окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся отмены прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. По новым правилам глава муниципального образования теперь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Региональная Общественная палата ранее поддержала отмену прямых выборов мэра города.

Новосибирск стал последним городом-миллионником, не считая городов федерального значения, где прямые выборы мэра заменены на конкурс, негодует Миронов.

"Процесс уничтожения прямых муниципальных выборов в угоду "Единой России" практически завершен. Этот процесс, как и продолжающаяся с подачи ЕР ликвидация выборов по партийным спискам, чреват серьезными рисками. От избирательных процессов "отключают" главное звено – самих избирателей. Тем самым разрушается и связь между властью и гражданами, и вся партийно-политическая система", - написал он в своем телеграм-канале.

Миронов считает, назначенные мэры, по сути, ничем не обязаны гражданам, которые их не выбирают, и не решают проблем города.

Мэром Новосибирска был переизбран в 2019 году коммунист Анатолий Локоть с результатом 50,25% голосов. При этом явка составила 20,68%, в силу чего говорить о представлении избранным мэром большинства горожан можно лишь условно.

В настоящее время прямые выборы сохраняются лишь в пяти региональных центрах – Хабаровске, Анадыре, Абакане, Улан-Удэ и Якутске.

Теги: Серей Миронов, Новосибирск, отмена выборов, выборы


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