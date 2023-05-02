02 Мая 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области расширена система мер поддержки участников СВО и членов их семей

В Новосибирской области действует широкая система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Довести всю возможную помощь до жителей области – основная задача правительства региона.

«Существуют федеральные меры поддержки, которые участники специальной военной операции получают на уровне Министерства обороны РФ, и региональные – как дополнительные гарантии для жителей нашей области. Все семьи, которые имеют право на данные меры поддержки, ими воспользовались. Если у кого-то возникают вопросы или сложности, мы готовы поработать с каждым конкретным случаем», – отметила в ходе брифинга министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Коллаж, российские солдаты(2023)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, мобилизованные из Новосибирской области получили единовременную выплату 100 тысяч рублей, члены их семей получают меры поддержки из трех составляющих: компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, компенсация родительской платы за детский сад и бесплатное питание в школах для учащихся 5-11 классов.

Военнослужащие, призванные на военную службу по контракту с территории Новосибирской области и находящиеся в именных подразделениях, получили также единовременную выплату и в настоящее время получают ежеквартально 60 тысяч рублей – по спискам, которые предоставляются в областное минтруда и соцразвития воинскими частями. Те, кто с 1 марта этого года принял решение добровольно пойти служить по контракту, также получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Если военнослужащий получил ранение, которое относится к списку, установленному приказом Министерства обороны, и имеет соответствующую справку, ему предоставляется единовременная выплата по решению Губернатора Новосибирской области. Если ранение легкой или средней степени тяжести, то выплачивается 500 тысяч рублей, если ранение тяжелое – выплачивается 1 млн рублей.

Особое место среди мер поддержки в Новосибирской области занимает губернаторский проект – «Реабилитационный сертификат», он получил очень широкое распространение, на сегодняшний день, по словам министра, поступило уже 100 заявлений на использование сертификата, 80 человек уже проходят реабилитацию. Срок действия реабилитационного сертификата – 1 год с момента получения. По решению Губернатора получить сертификат в нашем регионе могут и военнослужащие ЧВК.

армия(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Кроме того, в регионе запущен пилотный проект по сопровождению участников СВО, прибывших в отпуск. Он действует во всех районах области и затронул уже порядка 200 человек.

Все семьи участников СВО в регионе сопровождаются министерством, по месту жительства получают всю необходимую помощь. В настоящее время по решению губернатора все дети участников СВО в регионе могут принять участие в летней оздоровительной кампании и поехать в летние оздоровительные лагеря в те сезоны, которые будут удобны для каждой семьи. В проработке находится вопрос предоставления земельных участков для ветеранов боевых действий.

Все вопросы, связанные с мерами соцподдержки участников СВО и членов их семей можно задать по телефону 122, обратиться непосредственно в министерство труда и соцразвития Новосибирской области по телефону горячей линии 8-800-2500-201. Подробную информацию также можно изучить на сайте ведомства.

Теги: меры поддержки, участники сво, реабилитационный сертификат, сопровождение участников сво


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