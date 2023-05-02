Жительницу Челябинска осудят за получение маткапитала за несуществующего ребенка

В Челябинске будут судить местную жительницу по обвинению в мошенничестве при получении выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в мае 2018 г. обвиняемая предоставила в Ленинский отдел ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении второго ребенка, незаконно получив свидетельство о рождении. После этого она получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 тыс. рублей.

Его она обналичила с использованием незаконной схемы, а деньги потратила.