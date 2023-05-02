Только одна партия в Белоруссии пока прошла перерегистрацию – провластная "Белая Русь"

В Белоруссии пока ни одна партия не прошла перерегистрацию в соответствии с новым законодательством. Но одно объединение было зарегистрировано "с нуля" – это провластная "Белая Русь".

В феврале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал обновленное законодательство о политической деятельности в стране. Так, с 1 тыс. до 5 тыс. человек увеличено минимальное число учредителей, которое должно быть у партии. До сентября в соответствии с обновленными правилами в Минюсте Белоруссии должны перерегистрироваться все политические объединения. По словам министра юстиции Белоруссии Сергея Хоменко, еще ни одна партия не прошла процедуру.

Но сегодня зарегистрировали созданную в марте этого года партию "Белая Русь", она была создана на базе одноименного общественного объединения, действующего с 2007 года.