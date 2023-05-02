02 Мая 2023
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Фото: Mash

Mash: Вернувшийся домой боец ЧВК "Вагнер" погиб после обстрела поселка Суземка

Бывший боец ЧВК "Вагнер" погиб после обстрела поселка Суземка в Брянской области, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 46-летний Сергей Меркулов вернулся домой 24 апреля. 30 апреля ВСУ нанесли по поселку два ракетных и шесть артиллерийских ударов. Один из них попал в частный дом, в результате четыре человека, в том числе боец "Вагнера", погибли.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил гибель четырех человек при обстреле поселка Суземка. В поселке введен режим ЧС.

Сообщалось, что целью атаки ВСУ на Суземку могло стать крупное оборонное предприятие, которое находится недалеко от места прилетов.

Теги: чвк вагнет, суземка, брянская область, обстрел


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