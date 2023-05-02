В Югре ликвидировали первый в этом году природный пожар

В Югре ликвидировали первый в этом году природный пожар, сообщает ТАСС.

Площадь пожара составила 15,5 га. Он произошел в Урайском лесничестве.

Также в округе действует два ландшафтных пожара общей площадью 110 га. Всего в 2023 г. зарегистрирован 21 ландшафтный пожар общей площадью 834 га.

Напомним, с 28 апреля на всей территории региона введен особый противопожарный режим. В рамках особого противопожарного режима, запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы, листьев и других отходов на придомовых территориях. Это решение принято для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, а также повышения мер ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности.