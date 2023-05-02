02 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Прибыль аптек от продвижения лекарств предложено ограничить

Депутаты от "Справедливой России - За правду" внесли в Госдуму законопроект об ограничении максимального размера платы за услуги по продвижению аптеками лекарственных средств.

Они ссылаются на опрос компании RNC Pharma и сервиса "Доктор на работе", согласно которому 72% опрошенных фармацевтов и провизоров отрицательно относятся к бонусам сетям от производителей. Еще 18% респондентов сказали о положительном отношении при условии, что аптеки не рекомендуют покупателям бесполезную продукцию, лишь бы побольше заработать. И только 6% безоговорочно признают пользу маркетинговых договоров.

Авторы законопроекта отмечают, что с началом СВО размер платы за услуги по продвижению лекарственных препаратов в аптечных сетях кратно увеличился, в ряде случаев достигнув 30% и захватив заметную долю в общей выручке аптечных сетей. Они предлагают ограничить предельную стоимость услуг по продвижению лекарственных препаратов в 5% от стоимости приобретенных товаров.

Теги: аптеки, лекарственные препараты, выручка, законопроект


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