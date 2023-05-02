Медведев прокомментировал идею создать орден Степана Бандеры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о появившейся в Киеве идее учредить орден Степана Бандеры.

Как написал Медведев в своем telegram-канале, нацизм становится европейской идеологией, и немцам впору создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам – орден Бенито Муссолини.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России). В 1941 году организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией.