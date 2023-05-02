На Украине создали единый реестр пропавших без вести

На Украине создали единый реестр пропавших без вести. Его создали МВД, уполномоченный по пропавшим без вести и другие ведомства, передает РБК-Украина.

По данным издания, официально считаются пропавшими без вести в результате военных действий 23 тыс. человек.

В реестре будет централизована информация о пропавших: ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой предположительно пропал человек, обстоятельства и время исчезновения, особые приметы.

Также в реестр будут вноситься данные о решении суда о признании человека безвестно отсутствующим или умершим и т.д.

Через месяц после внесения соответствующих данных в реестр родственники смогут получить соответствующую выдержку, подтверждающую статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

В России о создании такой базы данных пока речи не идет. Недавно депутаты Госдумы попросили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову создать хотя бы единый алгоритм действий, которые нужно предпринять родственникам военнослужащих, пропавших без вести. Пока омбудсмен рекомендовала обращаться в Минобороны с такими запросами.