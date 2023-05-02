02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Akteria&quot;

Ведущим концерта в День Победы в Екатеринбурге станет актер театра и кино Сергей Холмогоров

Актер театра и кино Сергей Холмогоров, за плечами которого роли в более чем 250 фильмах и сериалах, станет ведущим концерта в День Победы в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, выпускник Свердловского театрального училища известен по большому количеству кинокартин, среди них: "Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова, "Папы" с Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым, "С чего начинается Родина" Рауфа Кубаева и "Двенадцать" Никиты Михалкова. В основу концерта "Дорога к Победе" легли исторические факты о подвиге, характере и особой роли уральцев и тех, кто оказался на Урале во время эвакуации в Великую Отечественную.

Концерт в честь Дня Победы в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

"В годы Великой Отечественной войны наш город стал местом спасения для экспонатов Эрмитажа, который уже в мирное время оставил часть коллекции в Екатеринбурге в знак благодарности за вклад в сохранение культуры. Схожая ситуация была с МХАТом и писателями. Для нас эти факты стали отправной точкой для создания программы Дня Победы. Мы в архивах и документах нашли такие вещи, о которых мало кто знает. После концерта равнодушных среди зрителей не останется", - пообещал автор концертной программы Роман Постовалов.

Концерт в честь Дня Победы в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Историческом сквере уже началась сборка главной сцены, на которую выйдет не только Сергей Холмогоров, но и десятки известных людей из Екатеринбурга. Они будут выступать, читать стихи и петь песни. Хедлайнерами концерта станут Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Теги: Холмогоров, ведущий, концерт, Екатеринбург


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