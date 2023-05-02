Bild: У ВС РФ имеется три способа уничтожения танков Leopard

У российских вооруженных сил есть несколько способов уничтожения немецких танков Leopard, отправленных Украине, сообщает газета Bild.

Как отмечает издание, наибольшую опасность представляют современные противотанковые системы с управляемыми ракетами, которые были специально разработаны для борьбы с Leopard 2. Пробивная способность таких ракет с тандемным кумулятивным зарядом может превышать один метр броневой стали.

Как указал автор статьи, опасность для Leopard также представляют распространенные противотанковые мины ТМ-62 и их более совершенные версии.

Кроме того, ВС РФ могут противопоставить немецким машинам свои танки.

В январе бывший глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщал, что ударный вариант российского робота "Маркер", который в феврале поступил в зону специальной военной операции, благодаря электронному каталогу образов сможет автоматически засекать и поражать технику на Украине, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard.

Ранее западные СМИ отмечали, что даже при продолжающихся поставках танков украинскому режиму это не окажет немедленного влияния на динамику военного конфликта. Основная причина - обслуживание западных танков.