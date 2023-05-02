В Белоруссию стали чаще проникать диверсанты, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы сообщил, что правительству республики и силовому блоку поручено подготовить серьезные мероприятия на границе. Цель – не допустить на территорию Беларуси "разного рода диверсантов".

По его словам, в последнее время такие случаи (проникновения диверсантов) участились. Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель сообщил, что на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Белоруссии, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии. Белорусский лидер пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.