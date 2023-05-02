02 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Спикер Среднеуральской думы лишен водительских прав за нетрезвое вождение

Председатель Среднеуральской городской думы Вениамин Бикташев лишен водительских прав. Такое решение на прошлой неделе вынес суд.

Как сообщается в электронной картотеке дел, Бикташеву вменялась часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). В итоге суд принял решение лишить водительских прав спикера думы на полтора года. Также он должен будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Автоинспекторы остановили Вениамина Бикташева в феврале этого года. Сидевший за рулем чиновник отказался проходить медицинское освидетельствование. После этого было возбуждено административное дело.

Суд над председателем думы Среднеуральска начался зимой, но заседания переносились несколько раз. По информации картотеки, на процесс не являлись как другие участники, так и главный фигурант дела.

Теги: спикер, права, суд, Среднеуральск


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