Заседание челябинского ЗСО, которое не состоялось из-за отсутствия кворума, перенесли на 11 мая

Заседание Законодательного собрания Челябинской области назначено на 11 мая. Соответствующая информация появилась на сайте областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Сессия должна была состояться 28 апреля. На заседание пришли только 36 депутатов из 60. Кворум собрать не удалось. В связи с этим было принято решение о выборе другой даты заседания.

Традиционно заседания ЗСО проводятся в последний четверг месяца.