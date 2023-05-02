02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга судят за мошенничество на 323 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга. Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 323 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с ноября 2021 по март 2022 года фигурант похитил деньги у физических и юридических лиц, а также предпринимателей под видом заключения договоров займа с выплатой высоких процентов. Средства привлекались под предлогом их использования в бизнесе по поставке электрооборудования и извлечения дохода, за счет которого возможна выплата займов и процентов по ним.

Как показало расследование, аферист зарегистрировал подконтрольное ему ООО, создав искусственный образ успешного и стабильного предприятия. Мужчина показывал готовность общества не только поставлять оборудование, но и демонстрировал результаты якобы выигранных торгов с ресурсоснабжающей организацией. В действительности никаких договоров в сфере предприятие не имело, а привлеченные деньги его директор тратил на личные нужды и возврат долгов.

Всего таким способом он похитил средства 13 контрагентов, причинив им ущерб на сумму свыше 323 млн рублей. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.

Теги: мошенничество, оборудование, суд, Екатеринбург


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