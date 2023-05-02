В Голливуде забастовку объявили сценаристы – впервые за 15 лет

В Голливуде впервые за последние 15 лет объявлена забастовка сценаристов. Из-за этого остановились многие производства фильмов и сериалов.

Профсоюз сценаристов в своем заявлении говорит, что его члены единогласно выступили за проведение забастовки, пишет The New York Times.

Сценаристы требуют улучшить ряд пунктов трудовых договоров, касающихся оплаты и трудоустройства. В частности, от киностудий требуют штатно устраивать сценаристов вне зависимости от того, идет сейчас работа над каким-нибудь проектом или нет. Сценаристы считают, что киностудии девальвируют профессию автора сценария.

Студии же считают, что нанимать многочисленный штат сценаристов в условиях стремительно меняющихся вкусов публики и привлекательных форматов слишком накладно.

Эксперты считают, что новая забастовка может привести к ощутимому ущербу для теле- и киноиндустрии. Особенно остро это почувствуют компании и бизнесмены-подрядчики, обеспечивающие съемочные группы. В 2007 году из-за забастовки сенаристов экономика Лос-Анджелеса за три месяца потеряла около $2,1 млрд.