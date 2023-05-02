Польша планирует начать добиваться репараций от России после выплат от Германии

Польша хочет добиться выплаты репараций от ФРГ, а потом может начать дискуссию с Россией на эту тему. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

"Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — сказал он в интервью газете Financial Times.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация", - цитирует Пшидача РИА Новости.

В сентябре прошлого года польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. При этом в резолюцию внесли важную поправку о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации".

Ущерб, нанесенный Германий, Польша оценивает его в 6,2 трлн злотых, или 1,3 трлн долларов. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг это требование, заявив, что ранее этот вопрос уже был решен.