Горячее питание в школах стало обязательным

1 мая вступило в силу постановление Правительства РФ о контрактах на оказание услуг питания детей в школах.

"Не допускать исключения горячего питания из меню", - говорится в п. 7 типовых условий.

Теперь компании-подрядчики, которые отвечают за питание школьников, обязаны обсуждать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Если для кого-то требуется специальное питание, то оно согласовывается со специалистом-диетологом, если только ребенок не приносит с собой еду, приготовленную родителями.

Еще одно требование - подрядчик обязан отбирать и хранить суточную пробу от каждой партии, приготовленной в соответствии с меню.

Региональным заказчикам услуг школьного питания рекомендовано учитывать социально-демографические факторы, национальные, конфессиональные и местные особенности.

По опросу SuperJob, проведенному в конце прошлого года, качество школьного питания 28% родителей оценили на "тройку", 27% - на "четверку". При этом 7% - на "отлично", а 11% - на "неудовлетворительно". Средняя оценка - 3,4 балла. Было опрошено 1600 родителей в 372 населенных пунктах из всех округов.

А вот по опросу Общественной палаты РФ конца 2021 года, две трети школьников заявили о том, что еда часто подается холодной.