В Верещагино во время пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Верещагино во время пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на ул. Садовая в городе Верещагино поступило 1 мая 2023 года в 23.35. Прибывшие на место пожарные установили, что происходит пожар в восьмиквартирном доме. Обрушилась крыша. Локализовать его удалось в 00.02. Ликвидирован огонь был в 00.25.

Приблизительная площадь пожара составила 160 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 25 человек, восемь единиц техники. Причины пожара сейчас устанавливаются.

В пресс-службе управления СКР по Пермскому краю, сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

В следкоме сообщают, что после тушения были обнаружены тела женщины, 1991 года рождения, и двух ее детей, 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире обнаружено тело мужчины, 1957 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала и работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела. Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и произошедшего пожара. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.