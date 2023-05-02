На Южном Урале гособвинение просит 4 года колонии для экс-главы района за присвоение более 1 млн рублей

В Челябинской области государственный обвинитель просит назначить бывшему главе Катав-Ивановского района, обвиняемого в присвоении более 1 млн рублей, 4 года колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также суд просят лишить его права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года. Решение суда будет оглашено 16 мая.

Следствие считает, что обвиняемый издавал незаконные распоряжения о единоличном премировании, размер которого определял самостоятельно. В результате были начислены и выплачены денежные средства в размере свыше 1 млн рублей. Эти деньги были перечислены на расчетный счет обвиняемого.