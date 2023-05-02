02 Мая 2023
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Экономика СЗФО В России Мурманская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Педагогам колледжей, участвующих в "Профессионалитете", дадут право на льготную ипотеку

Правительство РФ рассмотрит вопрос предоставления льготной ипотеки педагогам колледжей и техникумов, отобранных в рамках проекта "Профессионалитет". Об этом поручении президента РФ Владимира Путина сообщается на сайте Кремля.

Федеральный проект "Профессионалитет" представляет собой интеграцию колледжей и предприятий реального сектора. Проект был запущен в прошлом году и реализуется по восьми ключевым отраслям экономики и промышленности. В текущем году будут добавлены новые направления, в том числе малого и среднего бизнеса.

Сейчас создан 71 образовательно-производственный кластер в 43 регионах. Ожидается, что к концу 2026 года во всех регионах будет создано порядка 900 таких кластеров.

На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала идею о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье, если заемщики в состоянии будут по ней платить.

Льготная программа "Дальневосточная ипотека" была расширена для педагогов и врачей в июне 2022 года. За это время купить или начать строить собственное жилье смогли более пяти тысяч учителей и медиков.

Накануне власти Мурманской области включили молодых ученых в перечень приоритетных категорий граждан, которые могут получить от государства поддержку. Программа "Свой дом в Арктике" предполагает, что приоритетные категории граждан могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Их можно направить на строительство или приобретение дома. Чтобы на выплату могли претендовать молодые специалисты из других отраслей, из перечня требований исключили упоминание о непрерывном трехлетнем трудовом стаже.

Теги: ипотека, учителя, профессионалитет


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