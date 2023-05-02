Выборы президента Турции могут пройти в два тура

За две недели до президентских выборов в Турции независимые опросы показывают, что, возможно, в этой кампании не избежать второго тура.

Исследование, проведенное компанией Optimar в последние дни апреля, показывает, что основная борьба развернется между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Оба они уже две недели как набирают популярность, и разрыв между ними минимален, хотя некоторые опросы показывают разницу в 10% и более, но, по данным издания Hurriyet, наиболее близки к реальности цифры в 51,4% у Эрдогана и в 48,6% у Кылычдароглу. Эрдоган с похожим результатом выиграл выборы в 2018 году, но сейчас есть вероятность, что его показатели несколько снизятся, тогда никто из кандидатов не преодолеет 50-процентный барьер, необходимый для выборов в один тур.