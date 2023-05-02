Более 200 свердловчан привлекли за нарушения пожарной безопасности в праздники

В праздничные выходные с 29 апреля по 1 мая Свердловскую область патрулировали более 300 патрульно-контрольных групп. Их специалисты пресекали нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, всего за эти выходные против нарушителей было составлено 211 административных протоколов. Также вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований. В целом с начала пожароопасного периода этого года сотрудниками госпожнадзора составлено 992 протокола об административных нарушениях.

Как отмечают в ведомстве, проблема возгораний в лесах и жилом секторе особенно остро встает в праздничные и выходные дни. В этот период уральцы активно выезжают на природу, садовые и дачные участки. В МЧС напомнили, что с 15 апреля в Свердловской области введен и действует особый противопожарный режим.

Ранее синоптики не стали исключать погодный фактор при возникновении сильных возгораний, которые случились на Среднем Урале на прошлой неделе. Однако главной причиной пожаров остается человеческий фактор.