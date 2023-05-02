В Сургуте произошел сход вагонов с щебнем

В Сургуте при маневровых работах на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих компании "Стройкомплект" с рельсов сошли два вагона, груженных щебнем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что вагоны поезда не опрокинулись, пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Сургутского транспортного прокурора.

Также уточняется, что инцидент не привел к задержке поездов. Последствия схода были оперативно устранены. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.