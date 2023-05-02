02 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: twitter.com/joebiden

США отменяют обязательную ковид-вакцинацию для иностранцев и госслужащих

С 12 мая США отменяют требование обязательной ковид-вакцинации для прибывающих в страну иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
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В 2021 году администрация Джо Байдена объявила об обязательной ковид-вакцинации для ряда работников всех компаний со штатом более 100 человек. Это требование подвергалось не только критике многими американскими политиками, но и противодействию на судебном уровне. В январе 2022 года Верховный суд США заблокировал распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников. Суд решил, что это стало "серьезным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников".

Белым дом отмечает, что ковидная смертность находится сейчас на самом низком уровне с начала 2020 года, а 270 млн американцев вакцинированы. Из-за этого режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения прекратит действовать вечером 11 мая. Администрация приписывает себе заслугу в том, что она сумела обеспечить безопасность работников важнейших отраслей, защитить население и продолжить работу без локдаунов. Там считают, что спасли миллионы жизней, осуществили "исторические инвестиции в широко доступные вакцины".

Также в скором времени будут отменены требований к вакцинации для преподавателей медицинских учреждений.

Интересно, что в условиях массовой ковид-вакцинации общая смертность в США была на рекордном уровне, в том числе тогда, когда было вакцинировано 70% населения. Как и в России, там отказались обнародовать статистику смертности вакцинированных. При этом, по опросам исполнительного директора Фонда раннего лечения ковида Стива Кирша, смертность после ковид-вакцинации оказалась больше, чем от ковида. Так, от ковида умерли члены семьи у 4,4% опрошенных, в то время как после ковид-вакцинации скончались родные у 8,9% американцев.

Смертность в США заметно упала только весной 2022 года, то есть почти через год после ковид-вакцинации большинства американцев. Однако и после этого, в том числе до настоящего времени, держится гораздо выше фонового уровня. Подобное имеет место и в Европе. В России, хотя рост смертности был выше, с апреля 2022 года смертность не превышает фоновую.

Теги: США, ковид, вакцинация


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