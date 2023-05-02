02 Мая 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО В России Приморский край
Фото: Администрация Владивостока

Смягчен приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку

Приморский краевой суд смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, которому вменяли получение взятки.

Мера наказания снижена с 16 с половиной до 12 лет колонии, сообщили ТАСС в суде.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 млн руб. и оштрафовал его на 150 млн руб. По версии следствия, Гуменюк, ранее работавший директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, занимающимся строительством. Кроме того, по данным СКР, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, уже занимавший пост мэра Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Теги: Владислав Гуменюк, Приморский краевой суд


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