02 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Украине оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно проследить за тем, чтобы Украина не применяла поставленное ей оружие для атак по территории России.

Политик подчеркнул, что это вооружение предназначено исключительно для защиты.

Также Шольц добавил, что ФРГ не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы не допустить эскалации между НАТО и Россией.

"Мы действуем только в согласовании с нашими партнерами", - цитирует его ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил НАТО в пиаре на военной помощи Украине. Он сообщил, что альянс поставляет неработающую боевую технику. Также он заявил, что США до сих пор не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.

Теги: шольц, украина, оружие


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