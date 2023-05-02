В Испании отчитались о рекорде по экспорту природного газа по трубопроводу во Францию

Испания установила в апреле рекорд по экспорту природного газа по трубопроводу во Францию.

По данным национальной энергетической компании Enagas, страна в апреле 2023 г. достигла исторического рекорда по экспорту природного газа по трубопроводу во Францию, пишет ТАСС. Через два соединения, Ирун в Стране Басков и Ларрау в Наварре, в прошлом месяце был зарегистрирован поток в размере 6,52 ТВт⋅ч.

Этот показатель превышает предыдущий рекорд, достигнутый в мае 2022 г., "когда через соединения с Францией был зарегистрирован поток в размере 5,9 ТВт⋅ч" природного газа.