Синоптики назвали причины летней погоды на Урале в начале мая

Синоптики назвали причины резкого потепления на Урале.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, холодный антициклон сегодня занимает территорию Западной Сибири. Ему на смену придут теплые южные ветры, несущие воздух Каспийского региона.

"Температура в ближайшие дни 2-6 мая на Урале ожидается совсем летняя: ночью 9-14 градусов, днем 22-27 градусов. Кратковременные дожди и грозы вероятны в основном в Пермском крае и на севере Свердловской области", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Как уточнила специалист, на юге Свердловской области, а также в Челябинской и Курганской областях ожидается очень теплая сухая погода.

Напомним, ранее синоптики не стали исключать погодный фактор при возникновении сильных возгораний в Свердловской области, которые произошли на минувшей неделе.