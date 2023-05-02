02 Мая 2023
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Образование В России ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сенатор от ДНР предложила переводить студентов в другие вузы

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова считает, что студентов из вузов Донбасса, которые работают дистанционно, необходимо перевести временно на обучение в другие российские вузы. Об этом она рассказала "Парламентской газете".

Вузы ДНР уже два года находятся на дистанте. Предыдущий учебный год почти весь прошел в этом формате из-за ковида, а потом из-за начала СВО. Сенатор отмечает, что все это очень негативно сказывается на качестве обучения. Она обсудила вопрос, как помочь студентам, с министром молодежной политики ДНР Кириллом Макаровым. Они предложили такой механизм, как заключение договоров о целевом обучении, причем не только студентами первых курсов, как сейчас, но и всех остальных.

"В этом случае заказчик оплатит обучение студента в другом вузе, а затем он, как дипломированный специалист, вернется, чтобы работать дома, в Донбассе. Такой вариант предложили сами студенты, мы хотим его предложить для обсуждения федеральному Минобрнауки", - сказала Никонорова.

По ее словам, Донбассу больше всего нужны выпускники инженерно-технических специальностей, потому что есть надежда на восстановление региона.

Накануне Минобрнауки РФ обнародовало количество бюджетных мест в вузах ДНР на будущий учебный год. Больше всего мест получили такие группы специальностей и направлений подготовки, как "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина".

Всего в ДНР 16 вузов, в которых числятся около 49 тысяч студентов.

Теги: ДНР, вузы, образование


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