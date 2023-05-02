В Челябинске изменится цвет водопроводной воды

В Челябинске изменится цвет водопроводной воды из-за технологического переключения водоводов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"В мае в связи с ремонтными работами на очистных сооружениях водоснабжения города для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды планируем производить переключения подающих магистральных водоводов. В связи с чем будет происходить увеличение скорости потока оставшихся в работе водоводов, и как следствие изменение цветности воды потребителям", - сообщил он.

Отключение запланировано на 3 мая, но из-за большой протяженности водоводов жители могут почувствовать изменения воды по цветности с 4 по 7 мая.

Напомним, в Челябинске СК проводится проверка по информации о предоставлении некачественной воды жителям. Она проводится в рамках ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ее результатам будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома граждан. Жители Челябинска уже неоднократно жаловались на коричневую воду.