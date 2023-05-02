Baza: В Белгороде задержали двух мужчин с муляжами оружия

В Белгороде задержали мужчин с муляжами оружия, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, два человека вечером 30 апреля пытались проникнуть на крышу многоэтажки на улице Макаренко. Молодые люди взломали дверь на техническом этаже.

По предварительным данным, с ними был третий мужчина, но ему удалось скрыться.

В апреле в Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, двое пострадали.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ЧП не связано с действиями диверсантов или близостью зоны проведения СВО.