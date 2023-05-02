В Ленобласти найдены три пакета с расчлененным телом

17-летний юноша нашел три пакета с расчлененным мужским телом за гаражами возле забора стадиона выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

В пакетах также находилась изрезанная одежда. Сейчас страшную находку отправили на экспертизу для установления личности погибшего. По данным Telegram-каналов, ранее недалеко от места ЧП уже находили человеческие ноги (в пакетах их как раз не было). Известно, что на руках погибшего есть татуировки.

Mash на Мойке сообщает, что две недели назад в Выборге уже находили фрагменты ног неизвестного, такая же находка была совершена в другом районе городе два месяца назад.