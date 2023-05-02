Правительство расширило план развития Северного морского пути

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути до 2035 г. новыми мероприятиями. Речь идет о создании отечественных образцов наиболее важного судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, аварийно-спасательных судов.

В план включены разработка проектов такого оборудования и его запуск в производство. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, "Росатом", Минтранс и МЧС. Кроме того, Минпромторг и Минфин подготовят предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования.

Напомним, ранее Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб.,

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.