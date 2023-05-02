02 Мая 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Нижневартовске эвакуировали школу из-за звонка о минировании

В Нижневартовске эвакуировали школу №14 из-за поступившего анонимного сообщения об угрозе минирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Антитеррористическая комиссия города сообщает, что в школу поступил анонимный звонок. Полицейские устанавливают личность звонившего. Из школы эвакуировали детей и персонал. На месте работают кинологи и оперативные службы.

"Муксун" сообщает также об эвакуации политехнического колледжа.

Напомним, в марте Нижневартовский нефтяной университет эвакуировали четыре раза подряд в течение недели, а в апреле сообщения с угрозами получила школа №42. ВО всех случаях угрозы оказывались ложными.

Добавим также, что в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

Теги: школа, эвакуация, политехнический колледж, лжеминирование


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