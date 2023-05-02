02 Мая 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин побывал в мобильном пункте отбора на контрактную службу

Передвижной мобильный пункт отбора в армию России по контракту функционирует в Астраханской области около месяца.

Более 200 астраханцев успели уже обратиться к его специалистам, 50  мужчин заключили контракт на военную службу в именное подразделение «Лотос», которое курирует губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

служба по контракту(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В минувшие выходные пункт отбора разбили в Астрахани в парке «Аркадия». Губернатор лично проинспектировал его работу и встретился с будущими военнослужащими.

«Благодаря таким неравнодушным ребятам есть надежда, что мы выстоим и победим», - считает Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Напомним, первоначально мобильный пункт развернули в Икрянинском, затем в Лиманском, Черноярском, Енотаевском, Харабалинском районах, Астрахани и ЗАТО Знаменск. Пришедших записаться на контрактную службу консультируют о её преимуществах, социальных выплатах и льготах, помогают написать заявление и подготовить документы.

служба по контракту, мобильный пункт отбора в армию(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В ближайшие дни мобильный пункт по отбору на контрактную службу отправится в Ахтубинск.

По вопросам контрактной службы жители региона могут обратиться в Астрахани  на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военкоматы по месту учёта, а также по телефону: 8(8512)51-19-18.

Теги: игорь бабушкин, мобильный пункт отбора, служба по контракту, сво


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