02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге до конца мая ограничат движение по проспекту Сахарова

В Екатеринбурге строители ограничат движение по проспекту Академика Сахарова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение для всех видов транспорта будет закрыто от дома №78 на проспекте Сахарова до улицы Вильгельма де Геннина. Ограничения продлятся с 10 по 31 мая 2023 года. Как пояснили в мэрии, рабочие будут реконструировать участок улично-дорожной сети.

Из-за этого автобусы, следующие по маршрутам №50, 58 и 59, изменят свою схему движения. В обоих направлениях общественный транспорт начнет ходить по улицам Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина. А автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Мехренцева, Шаманова и де Геннина.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Теги: проспект Сахарова, движение, ограничение, Екатеринбург


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