02 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

России грозит остановка производства фанеры

Если Россия не сможет решить проблему с поставками фенола на внутренний рынок, уже в середине мая в стране может остановиться производство фанеры.

Ассоцивйия предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности уже обратилась в Минпромторг с просьбой ограничить экспорт фенольной формальдегидной смолы – одного из основных компонентов производства фанеры, пишет "Коммерсант". 

Фенол является основным сырьем для производства формальдегидных смол и составляет до 80% ее себестоимости. Фенол, в свою очередь, производят из бензола, который сейчас предприятия нефтехимического комплекса переориентировали на азиатский рынок.

Проблемы с нехваткой фенола испытывают и производства стройматериалов, таких как целлюлоза и стекловолокно.

Участники рынка считают, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке необходимо вмешательство регуляторов.

Теги: фанера, фенол, промышленность, стройматериалы, дефицит


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