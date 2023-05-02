Андрей Травников поручил дополнительные средства господдержки для новосибирских аграриев довести максимально оперативно

02 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Новосибирская область
Фото: admtyumen.ru

Андрей Травников поручил дополнительные средства господдержки для новосибирских аграриев довести максимально оперативно

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона поставил задачу областному министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки довести дополнительные средства федеральной господдержки до новосибирских аграриев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Объем средств должен составить около 300 млн рублей.

«Уважаемые коллеги, вниманию глав всех сельских районов: министерство сельского хозяйства РФ выделило Новосибирской области дополнительные средства на поддержку наших аграриев – это 272 млн рублей. На поддержку растениеводческих хозяйств, в связи с неблагоприятной ценовой ситуацией, которая сложилась для производителей в прошлом году. Сумма будет увеличена, еще в июне месяце мы получим следующий транш. Текущая задача – максимально оперативно эти средства довести до хозяйств», – подчеркнул глава региона.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора, в Новосибирской области создана межведомственная комиссия по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в муниципальных районах области в 2023 году. Также определены меры, необходимые для своевременной организации весенних полевых работ. Основными задачами являются своевременное доведение до аграриев средств господдержки, принятие необходимых меры по поставкам техники, ГСМ, семян и удобрений.

Уборка урожая(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко доложил участникам совещания: всего, с начала 2023 года, в рамках курируемых ведомством государственных программ, из областного и федерального бюджетов аграриям региона направлена государственная поддержка в объеме около 2 млрд рублей.

Теги: аграрии, господдержка, андрей травников,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети