Тренер волейболисток "Уралочки" погиб в зоне СВО, прикрыв товарищей от обстрела

Тренер по волейболу екатеринбургской спортивной школы "Уралочка" Денис Ефанов погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщается в группе спортшколы в соцсети, Ефанов погиб 27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей. Отмечается, что специалист посвятил жизнь волейболу и за свою продолжительную карьеру воспитал не один десяток прославленных спортсменок.

Коллектив СШ "Уралочка" выразил соболезнования родным и близким Дениса Ефанова. Также свои соболезнования выразили в Свердловской областной федерации волейбола.

"Вечная память великому тренеру! Вечная память Герою СВО!", - добавили в спортшколе.